Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u 83-78 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off’larına iyi bir başlangıç yaptı ve Paris Basketbol’u 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maçın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe taraftarları için özel tişörtler dağıtıldı ve bir koreografi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, yüksek katılım ile dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMI

Sarı-lacivertlilerin 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi’ni kazandığı kadroda yer alan Ekpe Udoh, maçı izlemek için salona geldi ve anons edildiğinde uzun süre alkışlandı. Ayrıca, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da karşılaşmayı takip etti. Mücadelenin başlamasından önce, THY Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi başantrenörü seçilen Saruna Jasikevicius ile sezonun en iyi beşine seçilen Nigel Hayes-Davis’e ödüller takdim edildi.

İLK ÇEYREK GÖRÜNTÜLERİ

Karşılaşma, iki ekipten karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, pota altında etkili oynarken, Paris Basketbol, TJ Shorts’un basketleriyle dikkat çekti. İlk çeyrek sona ermeden 1 dakika 15 saniye kala Paris ekibi farkı 8 sayıya çıkardı ve çeyrek 18-22 sonuçlandı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, çember altı ve dış atışlarda yüksek bir performans sergiledi. Hayes-Davis ve diğer takım arkadaşlarının katkılarıyla Fenerbahçe, soyunma odasına 49-42 önde girdi.

SON ÇEYREKTE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

İkinci yarıya geçildiğinde, Fenerbahçe Beko sayı bulmakta zorlandı. Paris Basketbol, özellikle Ward’ın sayıları ile farkı üç sayıya indirdi. İlk 3,5 dakikada sayı bulamayan Fenerbahçe, Baldwin ile ilk basketini attı. Periyotta, takımlar karşılıklı sayılar buldu. Son çeyreğe endişeli bir şekilde 63-62 önde giren Fenerbahçe, son bölümde Ward’un basketlerine Tarık Biberoviç, Baldwin ve Pierre ile yanıt verdi. Fenerbahçe son dakikalarında etkili bir savunma gösterdi ve maçı 83-78 kazanarak seride öne geçti. Serinin bir sonraki maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45’te aynı salonda gerçekleşecek. Ayrıca, Fenerbahçe Beko’nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, karşılaşmada yaptığı asistlerle THY Avrupa Ligi’nde 500 asist barajını geçti.