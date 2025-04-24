Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u Yendi

FENERBAHÇE BASKETBOLUNDA GALİBİYET SEVİNCİ

THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Paris Basketbol’u 89-72’lik skorla mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, kazanmanın arkasında yatan nedenin takım oyunu olduğunu belirtti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından Jasikevicius, “Oyuncular maç planını anladı. Sayılar da gelince çok güzel oldu. Savunma performansımız çok iyiydi. Özellikle ikinci yarıda onların rahatlamasına izin vermedik. Takım oyunu oynadık ve top paylaşımını iyi yaptık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Paris Basketbol’a karşı zorlukları bilerek gerekenleri sahaya yansıttıkları üzerinde durdu.

REKOR KIRAN PERFORMANS

Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005 yılından bu yana ilk yarıda en çok sayıyı (61) kaydeden takım olmalarını değerlendirerek, “İnanılmaz” dedi. Bu sezon kırdıkları rekorlarla birlikte Fenerbahçe tarihine geçtiğini düşünmeleriyle ilgili olarak ise “Yeterli değil” yanıtını verdi.

ZOR BİR MAÇ GEÇİRDİK

Paris Basketbol’un başantrenörü Tiago Splitter ise maç sonrası değerlendirmesinde, “Çok kötü bir mağlubiyet yaşadık” ifadesini kullandı. Fenerbahçe’nin performansını öven Splitter, “Fenerbahçe çok iyi oynadı. Çok zor atışları sayıya çevirdiler. Fiziksel olarak iyi değildik. Onlar bizden daha güçlüydü” şeklinde konuştu.