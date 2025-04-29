Haberler

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u yendi

FENERBAHÇE BEKO’NU ZAFERİ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisinin 3. karşılaşmasında Fransız takımı Paris Basketbol’u 98-88 yenerek serideki durumu 3-0 yapıyor. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Final Four’a yükselmeyi başarıyor.

GALİBİYETİN ANLAMINI KAZANDI

Takım, gösterdiği üstün performansla rakibine karşı belirgin bir üstünlük sağladı. Bu galibiyet, Final Four hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte büyük bir moral buluyor ve önündeki mücadelelere daha güçlü bir şekilde yaklaşma şansı elde ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Borsa, Ticaret Anlaşması İle Yükseldi

New York borsası, ticaret anlaşması umutlarıyla yükseldi; Dow Jones endeksi 300 puan artarak 40.527,62 puana ulaştı. Tarife etkilerini azaltma önlemleri gündemde. Mal ticareti açığı ise rekor seviyeye yükseldi.
Haberler

DMM, İddianın Gerçek Olmadığını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in 'Ezidi kadınlar teşhir edildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu olgunun 2013 tarihli bir olayla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.