Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u yendi

FENERBAHÇE BEKO’NU ZAFERİ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisinin 3. karşılaşmasında Fransız takımı Paris Basketbol’u 98-88 yenerek serideki durumu 3-0 yapıyor. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Final Four’a yükselmeyi başarıyor.

GALİBİYETİN ANLAMINI KAZANDI

Takım, gösterdiği üstün performansla rakibine karşı belirgin bir üstünlük sağladı. Bu galibiyet, Final Four hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte büyük bir moral buluyor ve önündeki mücadelelere daha güçlü bir şekilde yaklaşma şansı elde ediyor.