Fenerbahçe Beko, Paris’i Yenmeyi Başardı

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYETİ DÜZENLİYOR

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u 83-78 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımlarının 19 hücum ribaundu almasının galip gelmelerinde etkili olduğunu belirtti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen mücadele sonrasında konuşan Jasikevicius, bençten gelen katkı konusuna değinerek şu sözleri sarf etti: “Bizim takımda benç oyuncusu da yok oyuna başlayan oyuncu da yok. Hepsi eşit. O yüzden herkes katkı vermeye hazır. Maçın sonunu da başlayanlar bitiriyor.”

PARİS BASKETBOL’UN GÜCÜ

Paris Basketbol’un güçlü bir takım olduğunu ve bu sezon rakiplerine zorluk çıkardığını söyleyen Jasikevicius, “Birch ve Pierre’in takıma önemli katkı verdiğini” ifade etti. “Bugün 19 hücum ribaundu aldık. Çok önemliydi bizim için. İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor.” diye ekledi. Ayrıca, taraftarların desteğine de vurgu yaptı. “Böyle büyük maçlarda burası adeta yanıyor. Sesli olmaları çok iyi. Gerçek taraftarı görme şansımız oluyor. Ben koç olarak nasıl oyuncuları itiyorsam, taraftarlar da o şekilde itici güç oluyor.”

REKABETİN GETİRDİKLERİ

Paris Basketbol’un başantrenörü Tiago Splitter ise, “Rekabet dolu bir akşam yaşadıklarını” belirtti. Fenerbahçe Beko’nun hücum ribaundlarının kendileri için sorun yarattığını dile getiren Splitter, “Fenerbahçe’nin her pozisyonda iki oyuncusu var ve hep maçın sonucunu belirliyor. Bugün de maçın sonucunu belirleyen Hall ve Baldwin oldu.” şeklinde konuştu.

Splitter, Fenerbahçe taraftarını da övdü: “Çok iyi taraftarları var. Takımın itici gücü. Bizim için zor ama böyle bir atmosferde rekabette olmak da çok güzel bir şey.”