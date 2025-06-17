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Fenerbahçe Beko, Şampiyonluğunu Kutluyor

ŞAMPİYONLUĞUN GÖSTERİMSİ

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco’yu yenerek elde ettiği şampiyonluk sevincini kutluyor. İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, bu başarıyı anmak amacıyla takımın renkleriyle aydınlatıldı.

KÖPRÜLERDE RENKLERİN FESTİVALİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Monaco’yu 81-70 yenerek ikinci kez şampiyonluk elde etti. Bu yüzden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, takımın sarı-lacivert renkleriyle ışıklandırıldı. Köprülerden yansıyan bu ışıklar, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

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