Fenerbahçe Beko THY Euroleague’de Liderlikte

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2024-25 sezonunun 32. hafta maçında İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 82-77 yenerek 22. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti. Maçta görev alan hakemler ise Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan) ve Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan) oldu.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Fenerbahçe Beko’da en çok öne çıkan isimlerden biri Nigel Hayes olurken, 17 sayı kaydetti. Diğer oyuncuların performansları ise şöyle: Marko Guduric 10, Bonzie Colson 5, Errick McCollum 0, Sertaç Şanlı 3, Wade Baldwin 11, Nicolo Melli 7, Tarık Biberovic 0, Devon Hall 10, Dyshawn Pierre 7, Arturs Zagars 8 ve Metecan Birsen 4 sayı ile maçı tamamladı. Takımın başantrenörlüğünü Sarunas Jasikevicius üstlendi.

Baskonia’nın oyuncu performanslarına baktığımızda, Tadas Sedekerskis 8, Trent Forrest 12, Chima Moneke 12, Nikos Rogkavopoulos 14, Luka Samanic 6, Timothe Luwawu-Cabarrot 6, Markus Howard 3, Donta Hall 6, Ognjen Jaramaz 2, Sander Raieste 0 ve Khalifa Diop 8 sayı kaydetti. Takımın başantrenörü Pablo Laso oldu.

MAÇIN PERİYOTLARI

Maçın ilk periyotu 19-13 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. İlk yarı sonunda Fenerbahçe, 46-32’lik bir avantaj elde etti. Son periyotta da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak maçı 82-77’lik skorla tamamladı. Maç, Fenerbahçe’nin başarısıyla sonuçlanırken, liderlik için büyük bir adım daha atmış oldu.