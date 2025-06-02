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Fenerbahçe Beko, Türk Telekom Maçı Devam Ediyor

PLAY-OFF HEYECANI DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda play-off çeyrek final serisi, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki çekişmeli mücadele ile sürüyor. Bu karşılaşma, basketbolseverleri ekran başına kilitleyerek büyük bir heyecan yaratıyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE SONUCU

Fenerbahçe Beko, normal sezonu 30 maçın 27’sini kazanarak lider tamamlandı ve çeyrek finalde Türk Telekom ile karşılaşıyor. 2 Haziran Pazartesi günü oynanacak bu kritik maçın galibi, aynı gün Tofaş ile Bahçeşehir Koleji arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın kazananı ile yarı finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom maçı henüz sona ermedi ve bu maçtaki kazanacak takım, yarı finale yükselecek.

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