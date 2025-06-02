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Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: McCollum 8, Colson 5, Guduric 26, Hayes-Davis 18, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 19, Melli 5, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 6, James Metecan Birsen 4
Türk Telekom: Angola 18, Hanlan 14, Bess, Berkan Durmaz 1, Alexander 14, Brown 24, Emre Melih Tunca 4, Makoundou 16, Smith, İsmet Akpınar 3

1. Periyot: 23-20
Devre: 51-51
3. Periyot: 72-72
Beş faulle çıkanlar: 35.11 Melli (Fenerbahçe Beko), 37.34 Hanlan (Türk Telekom)

FENERBAHÇE BEKO SÜPER LİG YARI FİNALİNE YÜKSELDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 101-94 yenerek seriyi 2-1 kazanmış oldu. Sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi olarak belirlendi.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Türk Telekom, Hanlan ve Alexander’ın basketleriyle 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Ancak Fenerbahçe Beko, serbest atış çizgisinden Guduric ile eşitliği sağladı ve 3. dakikada durumu 7-7 yaptı. İyi bir top paylaşımıyla sayılar üreten Fenerbahçe, çeyreğin sonuna doğru 18-13 önde tamamladı ve birinci periyodu 23-20 ile kapattı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle sürerken, Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık atışıyla 12. dakika itibarıyla öne geçti: 27-29. Türk Telekom, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle oyunu dengeledi. Fenerbahçe Beko, boyalı alandan skor üretirken, Brown’ın etkili oyunuyla Türk Telekom 19. dakikayı 49-47 üstün tamamladı. İlk yarı, Angola’nın son saniye basketiyle 51-51’lik eşitlikle sona erdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÇEKİŞME

Üçüncü periyotta iki takım da birbirine üstünlük sağlamakta zorlandı. Türk Telekom, Alexander ile bulduğu sayılarla 55-61 öne geçerken, Fenerbahçe Beko taraftarının da desteğiyle 10-0’lık bir seri yakaladı ve 27. dakikada durumu 65-61 yaptı. Oyunda avantajların sık sık el değiştirdiği bu çeyrekte Türk Telekom, dış atışlarla 72-70 üstünlük sağladı ve periyot 72-72 berabere sonuçlandı.

MAÇIN SON DAKİKALARI VE FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Final periyoduna Türk Telekom, boyalı alandan bulduğu sayılarla hızlı başladı ve 36. dakikada durumu 88-84 yaptı. Fenerbahçe Beko, Baldwin’in serbest atışlarıyla eşitliği sağlayarak, 2 dakika kala skor üstünlüğünü ele geçirdi: 92-91. Türk Telekom’un ikinci şans toplarını değerlendiremeyen Fenerbahçe, pota altından Sertaç Şanlı’nın sayılarıyla son 41 saniyeye 95-94 önde girdi. Molanın ardından Türk Telekom hata yapınca Fenerbahçe, Guduric ile durumu 97-94 yaptı ve son bölümdeki hatasız oyunuyla maçı 101-94 kazanarak yarı finale yükseldi.

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