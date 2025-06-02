Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko’nun maç kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: McCollum 8, Baldwin 19, Melli 5, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes-Davis 18, Hall 6, Guduric 26, Colson 5, Metecan Birsen 4. Türk Telekom ise şu oyuncularla sahada: Alexander 14, Brown 24, Melih Tunca 4, Angola 18, İsmet Akpınar 3, Berkan Durmaz 1, Bess, Hanlan 14, Smith, Makoundou 16.

PERİYOTLARIN SONUÇLARI

1. PERİYOT: 23-20

DEVRE: 51-51

3. PERİYOT: 72-72

5 FAUL: Melli (Fenerbahçe Beko), Hanlan (Türk Telekom)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3’üncü maçında sahasında Türk Telekom’u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Maça Türk Telekom etkili başlasa da Fenerbahçe dengeyi sağladı ve ilk 5 dakika 11-11 eşitlikle geçildi. İlk periyot Fenerbahçe’nin 23-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun başlangıcında Türk Telekom, 9 farklı sayı atarak 29-27 öne geçti. Ancak sarı-lacivertliler, 9-0’lık bir seri yakalayarak 6 dakika kala durumu 36-29’a getirdi. Kalan sürede Türk Telekom, hücumda etkinliğini artırdı ve ilk yarı 51-51 eşitlikle sona erdi.

TÜKETİCİ PERFORMANSI VE MAÇIN SONUCU

Üçüncü periyoda Türk Telekom iyi başladı ve farkı 6 sayıya çıkararak 55-61 yaptı. Ancak fark 6’ya çıktıktan sonra savunmada ve hücumda daha etkili olan Fenerbahçe, 10-0’lık bir seri ile 65-61 öne geçti. Türk Telekom, kalan bölümde dengeyi sağladı ve final periyoduna 72-72 eşitlikle girdi. Son periyotta Türk Telekom, bitime 6 dakika kala farkı 4 sayıya çıkararak 79-83 öne geçti. Fenerbahçe, 2 dakika 11 saniye kala 92-91’lik skorla öne geçti ve son 27 saniyeye 3 sayılık farkla girdi: 97-94. Maçı 101-94 kazanan Fenerbahçe Beko, yarı finale yükselmiş oldu. Fenerbahçe Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.