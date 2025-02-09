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Spor

Fenerbahçe Beko, Uzatmada Bursa’da Galip Geldi

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MAÇIN BAŞLANGICI

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Bursaspor Yörsan, Ömer Utku Al, Sharma ve Michineau ile sayılar buldu ve ilk 5 dakikayı 14-12 önde tamamladı. Ev sahibi takım Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı, Guduric ve McCollum ile tempolu oyununa yanıt vererek ilk çeyreği 25-22 avantajla kapattı.

İKİNCİ ÇEYREK DİNAMİKLERİ

İkinci çeyrek, Fenerbahçe Beko’nun Melih Mahmutoğlu ve Melli’nin sayılarıyla hızlı başladığı bir dönem oldu. Fakat, Bursaspor, savunmadaki sertliğini arttırdı ve Michineau ile Mutaf’ın etkili oyunlarıyla 14. dakikada skoru 33-32 lehine çevirdi. Kalan süre boyunca iki takım karşılıklı basketler buldu ve soyunma odasına Bursaspor 44-43 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLENME

Üçüncü çeyrekte Bursaspor, tempolu oyununu sürdürerek Michineau ve Mutaf ile set hücumlarıyla sayılar buldu ve 27. dakikada farkı 8 sayıya (58-50) çıkardı. Fenerbahçe Beko, ev sahibi ekibin iyi temposuna Hayes, Biberoviç ve Colson ile karşılık verse de final periyotuna Bursaspor’un 62-59 üstünlüğüyle gidildi.

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