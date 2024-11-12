“Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague’de!”

FENERBAHÇE BEKO’NUN MAÇI VE SERİSİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 9. hafta karşılaşmasında Bayern Münih’i konuk edecek. Bu önemli maç, Türkiye’nin en yüksek oranları ve canlı yayın seçeneğiyle Misli platformunda yer alacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Fenerbahçe, son üç maçında Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL’i yenerek güzel bir form yakaladı ve 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 6 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor ve Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris karşılaşmalarını kazanmış durumda.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR VE İSTATİSTİKLER

İki takım daha önce THY Avrupa Ligi’nden 15 defa karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 12’sini Fenerbahçe, 3’ünü ise Bayern Münih kazandı. Fenerbahçe, son 5 maçında rakibini mağlup etmeyi başardı. İstatistiklere göre, Fenerbahçe, Bayern Münih ile oynadığı son 8 maçta sadece 2 kez 80 sayının üstüne çıkabiliyor. Bayern Münih ise Fenerbahçe ile son 10 maçın sadece 3’ünde galip gelebildi. Ayrıca, bu karşılaşmaların 7’sinde toplam 155 sayı baremi aşılamadı ve 9 maç tek haneli farkla sonuçlandı.

ANADOLU EFES’İN HEDEFİ VE MAÇIN DETAYLARI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 9. hafta mücadelesinde bu akşam Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Buesa Arena’da oynanacak maç saat 22.30’da başlayacak. Anadolu Efes’in 8 maçta 4 galibiyeti var ve ligde 10. sıradaki yerini koruyor. Baskonia da 4 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. İki ekip, geçmişteki 27 karşılaşmadan 14’ünü Anadolu Efes, 13’ünü Baskonia kazanmış durumda. Geçen sezon, Baskonia İstanbul’da galip gelirken Anadolu Efes, İspanya’da rakibini mağlup etti.

ANADOLU EFES’İN AVANTAJLARI VE İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. maçına çıkacak. Takım 1979-1980 sezonundan itibaren 844 maçta 476 galibiyet ve 368 yenilgi aldı. THY Avrupa Ligi’nde ise 597. karşılaşmasını gerçekleştirecek. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 596 müsabakadan 319’unu kazanmış durumda. Ana istatistikler, Anadolu Efes’in Baskonia’ya karşı son 5 maçının 4’ünde 90 sayıdan yukarı çıktığını gösteriyor. Baskonia, Anadolu Efes’e karşı yendiği son 4 maçta her seferinde 80 sayı barajını geçmeyi başardı.

MAÇ ORANLARI VE CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Fenerbahçe’nin sahasında Bayern Münih’i yenmesine 1.51 oran veriliyor. Bayern Münih’in galibiyet oranı ise 2.66 olarak belirlenmiş. Maç üzerine oynayanların %36’sı Fenerbahçe’nin kazanacağına inanıyor. Misli platformu, Anadolu Efes’in İspanya’da galip gelme oranını 2.10 olarak verirken, Baskonia’nın galibiyet oranı 1.59 oldu. Oynayanların %14’ü Baskonia’yı desteklerken, %8’i Anadolu Efes’in yanında yer alıyor. Bu kritik mücadeleler de Misli’de canlı olarak basketbol tutkunlarıyla buluşacak.