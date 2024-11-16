Fenerbahçe Beko Ve Anadolu Efes Zaferi

LİG FORMATINDA OYNANAN SEZON HAKKINDA

Lig formatında gerçekleştirilen normal sezonda 18 takım, 9. hafta karşılaşmalarını salı ve çarşamba günlerinde yaparak devam etti. 10. hafta müsabakaları ise perşembe ve cuma günleri oynandı.

AVRUPA LİGİ’NDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN TAKIMLAR

Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, oynadıkları çift maç haftasını kayıpsız geçmeyi başardı. Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında ağırladığı Alman ekibi Bayern Münih’i, ABD’li forvet Nigel Hayes-Davis’in son iki periyotta attığı 25 sayı ile 87-76 mağlup etti.