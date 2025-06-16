Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Maçları

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka’nın yüz yüze geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonundan gelen açıklamaya göre, 4 galibiyet elde eden takım şampiyon olacak. Bu işlemde turnuvanın önemli detayları öne çıkıyor.

OYNANACAK TARİHLER

Oynanacak müsabakaların programı şu şekilde sıralanıyor:

– 17 Haziran Salı: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 19 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 21 Haziran Cumartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 23 Haziran Pazartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak yıldırmalar ise şu tarihlere ayarlanmıştır:

– 25 Haziran Çarşamba: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 27 Haziran Cuma: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 29 Haziran Pazar: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yapılacak olan bu karşılaşmalar, basketbolseverler için heyecan dolu anlar yaratmayı hedefliyor.