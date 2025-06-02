Fenerbahçe Beko Yarı Finalde! Seriyi 2-1’e Getirdi

FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF’TA İLERLEDİ

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Türk Telekom’u 101-94 yenerek seriyi 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

İLK PERİYOTTA BAŞLANGIÇ ETKİLİYDİ

Müsabaka, Türk Telekom’un Hanlan ve Alexander’ın basketleriyle başlarken, 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Guduric’in serbest atışlarından sonra 3. dakikada eşitliği sağladı: 7-7. Top paylaşımını iyi yapan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği boyalı alandaki etkili oyunuyla 23-20 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTA DENGELİ MÜCADELE

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık basketiyle 12. dakikada öne geçti: 27-29. Fenerbahçe Beko, boyalı alandan skor üretirken, Türk Telekom ise dış atışlarla maça ortak oldu. İlk yarı, konuk ekipten Angola’nın son saniye basketiyle 51-51 beraberlikle tamamlandı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü çeyreğe girerken, Türk Telekom, Alexander ile bulduğu sayılarla 25. dakikada 6 sayılık avantaj sağladı: 55-61. Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle 10-0’lık bir seri ile 27. dakikada skoru 65-61’e getirdi. Oyunun dengeli geçtiği bu çeyrekte konuk ekip, 29. dakikayı 72-70 önde kapattı. Üçüncü periyot, sonunda eşitlikle sonuçlandı: 72-72.

SON PERİYOTTA KISMEN ÜSTÜNLÜK

Final periyoduna iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, 36. dakikada 88-84 önde geçti. Fenerbahçe, son 2 dakikada 92-91’lik bir dönüş yaparak öne geçti. Müsabakanın son bölümünde Türk Telekom, top kayıpları yaşarken, Fenerbahçe son anlarda Guduric ile sayı buldu ve maçı 101-94 kazanarak bir üst tura çıktı.