Spor

Fenerbahçe Beko Yarı Finalde! Seriyi 2-1 Kazandı

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FENERBAHÇE BEKO, SERİYİ KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 101-94 yenerek seriyi 2-1’lik skorla kazanmış oldu. Sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

İLK PERİYOT DÜZENİ

Müsabaka, Türk Telekom’un Hanlan ve Alexander’ın basketleriyle 2. dakikada 7-3 önde başlamasıyla devam etti. Fenerbahçe Beko, Guduric’in serbest atışlarıyla 3. dakikada durumu 7-7 eşitledi. Topu iyi paylaşan sarı-lacivertli ekip, 8. dakikayı 18-13 önde geçti. İlk çeyreğin son bölümünde her iki takım boyalı alanı etkili kullanmayı başardı. Eşitlikte sona yaklaşan mücadelede Fenerbahçe, birinci periyodu 23-20 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE DENGELİ MÜCADELE

İkinci çeyrek, karşılıklı atışlarla başladı ve Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık atışıyla 12. dakikada 27-29 öne geçti. Ankara temsilcisi, üç sayı çizgisinden bulduğu isabetlerle dengeyi sağlarken, Fenerbahçe Beko boyalı alandan sayı üretmeye devam etti. Brown’ın etkili performansıyla Türk Telekom, 19. dakikayı 49-47 önde kapattı. İlk yarı, Angola’nın son saniye basketiyle 51-51’lik eşitlikle sona erdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GİDEN GELEN ÜSTÜNLÜK

Hücumda zorlanan Fenerbahçe Beko, Alexander ile skor bulan Türk Telekom’un 25. dakikada 6 sayılık avantaj yakalamasına engel olamadı: 55-61. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle 10-0’lık bir seri yakalayarak 27. dakikada durumu 65-61’e getirdi. Üst üste yapılan dış atış isabetleriyle Türk Telekom, 29. dakikayı 72-70 önde tamamladı. İkinci yarının sonuna doğru Fenerbahçe Beko, Baldwin’in serbest atışlarıyla eşitliği sağladı ve üçüncü periyot 72-72 berabere sonlandı.

SON PERİYOTDA KAZANAN FENERBAHÇE

Türk Telekom, final periyoduna boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi bir giriş yaptı ve 36. dakikayı 88-84 önde geçti. Fenerbahçe Beko, son dakikalarda üstünlük sağladı ve 2 dakika kala 92-91 öne geçti. Türk Telekom ikinci şans toplarını değerlendiremedi ve son 41 saniyeye Fenerbahçe, 95-94 önde girdi. Moladan sonra Türk Telekom bir top kaybı daha yaptı. Fenerbahçe Beko, Guduric’in sayılarıyla durumu 97-94’e taşıdı. Müsabakada son bölümde hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, 101-94 ile kazanan taraf oldu.

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