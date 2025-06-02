Fenerbahçe Beko, Yarı Finale Yükseldi Mi?

MAÇIN NELER GETİRECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki zorlu mücadele basketbolseverleri ekranlarının başına kilitliyor. Bu kritik karşılaşmada, Fenerbahçe Beko elendi mi yoksa yarı finale mi yükseldi?

FENERBAHÇE BEKO’NUN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Play-off heyecanı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük bir hızla sürüyor. Fenerbahçe Beko, normal sezonu 30 maçta 27 galibiyetle lider tamamladı ve çeyrek finalde Türk Telekom’u ağırlıyor. 2 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçın galibi, o gün içinde yapılacak olan Tofaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasının kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

MAÇIN SONUCU BEKLENİYOR

Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom arasındaki mücadele henüz sona ermedi. Bugün kazanan takım, yarı finale yükselme hakkını elde edecek.