Fenerbahçe Benfica 11’ler Açıklanıyor!

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki önemli futbol karşılaşması için geri sayım başladı. Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala, “Fenerbahçe Benfica ilk 11’ler açıklanıyor.” ifadeleri heyecanı artırıyor. Her iki takımın muhtemel kadroları merakla bekleniyor. Fenerbahçe’nin ve Benfica’nın sahaya süreceği kadrolar, futbolseverler tarafından takip ediliyor.

MUHTEMEL KADROLARIN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin muhtemel11’i şu isimlerden oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri ve Duran. Benfica’nın olası 11’de ise Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Ivanovic ve Pavlidis yer alıyor. Maç, Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert tarafından yönetilecek. Yan hakemler olarak Jan Seidel ve Dominik Schaal görev alacak; dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ AVANTAJ KAZANMAK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Hollandalı Feyenoord takımını eleyerek büyük bir başarı elde etti. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, evinde rakibini 5-2 yenerek play-off turuna adını yazdırmıştı. Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı bu maçta iyi bir skor elde ederek rövanş öncesinde avantaj sağlamak istiyor.

Sarı Lacivertli Taraftarlar Dua Ediyor

Benfica karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar dua ederken, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım tribünde bulundu. Portekiz takımının 80 taraftarı da maçı izlemek için stadyumdaydı.
