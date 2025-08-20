Fenerbahçe Benfica Canlı Yayın Nerede?

Haberler

Canlı yayına katılmak isteyenler için Fenerbahçe Benfica maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın detaylarını öğrenmek isteyenler, Fenerbahçe Benfica maçını canlı izlemek için gerekli bilgilere haberimizi okuyarak ulaşabilir.

Fenerbahçe Benfica maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İzleyiciler, karşılaşmayı TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca maç, İstanbul’daki Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Maç keyfini canlı yayında yaşamak isteyenler için iyi seyirler dileriz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

