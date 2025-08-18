Fenerbahçe, Benfica Hazırlıklarını Tamamlıyor

FENERBAHÇE’NİN BENFICA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kapsamında Benfica ile yapacağı ilk maç için hazırlıklara başladı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core hareketleriyle giriş yaptı.

ANTRENMAN RUTİNİ

Isınma egzersizleriyle devam eden idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarını da içerdi. Futbolcular, daha sonra pas çalışmaları yaptı ve hazırlıklarını taktiksel ile bireysel programlarla sonlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Benfica maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.