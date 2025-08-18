Haberler

Fenerbahçe, Benfica Hazırlıklarını Tamamlıyor

FENERBAHÇE’NİN BENFICA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kapsamında Benfica ile yapacağı ilk maç için hazırlıklara başladı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core hareketleriyle giriş yaptı.

ANTRENMAN RUTİNİ

Isınma egzersizleriyle devam eden idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarını da içerdi. Futbolcular, daha sonra pas çalışmaları yaptı ve hazırlıklarını taktiksel ile bireysel programlarla sonlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Benfica maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

