Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere

MAÇIN DETAYLARI

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşılaştı. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, maçın bazı dönemlerinde etkili bir performans sergileyip, bunu gole çeviremeyerek hüsran yaşadı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli ekip, 10 kişi kalan rakipleri karşısında 0.34 gol beklentisiyle maçı tamamladı. Fenerbahçe’nin bu etkisiz performansı, taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Yaklaşık 25 dakika boyunca 10 kişi oynayan rakipleri karşısında gol pozisyonuna giremeyen oyuncular, taraftarların öfkesini topladı. Bu eleştirilerin hedefi de Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho oldu.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
