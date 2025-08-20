Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE AİT MAÇTA SERT MÜCADELE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında, evinde Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geldi. İki takımın da gol atamadığı bu zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ikinci yarısında, 66. dakikada Mert Müldür, Duran’a pas attı. Duran’ın ceza sahasının dışından sağ çaprazdan yaptığı şut, kaleci Trubin’de kaldı. 67. dakikada ise sağ taraftan yapılan serbest vuruşta Szymanski, topu ceza sahasına ortaladı. Bu pozisyonda En-Nesyri’nin kafa vuruşu, kaleci Trubin tarafından kontrol edildi. 71. dakikada Florentino Luis, orta sahada Talisca’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 81. dakikada Fred’in pasıyla topla buluşan Talisca, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Kalecinin müdahalesinin ardından, top üst direğe çarparak En-Nesyri’nin önüne düştü. En-Nesyri’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçı yöneten hakemler Daniel Siebert, Dominik Schaal ve Jan Seidel oldu. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Oğuz Aydın dk. 79), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred (İrfan Can Kahveci dk. 87), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 67) yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho takımın başındaydı. Benfica’nın kadrosunda ise Anatolii Trubin, Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl, Richard Rios, Enzo Barrenechea (Franjo Ivanovic dk. 64), Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Kerem Aktürkoğlu (Leandro Barreiro dk. 76) ve Vangelis Pavlidis (Tiago Gouveia dk. 77) bulunuyordu. Benfica’nın teknik direktörlüğünü ise Bruno Lage yürüttü.

Kırmızı kart: Florentino Luis (dk. 71) (Benfica)

Sarı kartlar: Jhon Duran, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Enzo Barrenechea, Richard Rios, Bruno Lage (Teknik Direktör), Antonio Silva (Benfica)

– İSTANBUL