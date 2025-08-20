Haberler

Fenerbahçe, Benfica İle 0-0 Berabere Kaldı

FENERBAHÇE VE BENFİCA’NIN BERABERLİĞİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk karşılaşmasında Benfica ile evinde 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçına 27 Ağustos’ta çıkacak. Bu kritik maçta, Fenerbahçe’nin ilk yarıda pozisyona girmekte zorluk çektiği görüldü. Ancak, kalelerinde tehlikeler yaşanmasına izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANS

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe, daha ofansif bir oyun sergileyerek sahada yer aldı. Net pozisyonlar bulan Kanarya, Jose Mourinho’nun takımına karşı gol atmayı başaramadı. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos’ta, Lizbon’da oynanacak.

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

