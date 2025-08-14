Fenerbahçe, Benfica İle 20 Ağustos

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN TARİHİ

Fenerbahçe – Benfica maçı hakkında bilgi arayan futbolseverler için detaylar netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Portekiz’in köklü takımlarından Benfica’yı ağırlayacak. Bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolundaki en önemli adımlarından biri olacak. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe, play-off turu ilk karşılaşmasında 20 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 22:00’de Benfica’yı İstanbul’daki Ülker Stadyumu’nda konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Lizbon’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe – Benfica maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanıyor.

YAYIN DETAYLARI

Fenerbahçe – Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler ise henüz açıklanmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğunda, bu haber güncellenecek ve canlı yayın bilgileri iletilecek. Bu bilgiler, futbol tutkunları için gereken bir konu olmaya devam ediyor.