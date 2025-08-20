Fenerbahçe, Benfica ile 22.00’de karşılaşacak

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak ve maç saati 22.00’dir. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka esnasında TRT 1 kanalından canlı yayın yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek bu prestijli turnuvaya bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanşı kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİK DURUMU

16 yıllık birikmiş Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Cenk Tosun dışında önemli bir eksik bulundurmuyor. Diğer taraftan rakip Benfica, Şampiyonlar Ligi geleneğini devam ettirmek adına stratejilerini sıkı tutuyor. Son 15 sezonun 14’ünde bu prestijli turnuvaya katılan Portekiz devi, Lizbon’daki rövanşa avantajla dönmeyi planlıyor.

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri süren Kerem Aktürkoğlu bu maçta yedek kulübesinde yer alacak. Karşılaşmanın muhtemel kadrolarına bakıldığında, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu şu şekilde: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri ve Duran. Benfica’nın muhtemel 11’i ise Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios ve Barrenechea olarak şekilleniyor.