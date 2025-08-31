Fenerbahçe, Benfica İle Anlaştı

FENERBAHÇE’DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili olarak Portekiz’in Benfica kulübüyle prensipte anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

Anlaşmanın detayları hakkında henüz ek bir bilgi verilmezken, futbolcunun sağlık kontrolleri ve diğer süreçler için İstanbul’a çağrıldığı bildirildi. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin kadrosuna katacağı yeni oyuncuları artırma çabalarını gösteriyor.