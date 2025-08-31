Haberler

Fenerbahçe, Benfica İle Anlaştı

FENERBAHÇE’DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili olarak Portekiz’in Benfica kulübüyle prensipte anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

Anlaşmanın detayları hakkında henüz ek bir bilgi verilmezken, futbolcunun sağlık kontrolleri ve diğer süreçler için İstanbul’a çağrıldığı bildirildi. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin kadrosuna katacağı yeni oyuncuları artırma çabalarını gösteriyor.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

