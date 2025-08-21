Haberler

Fenerbahçe, Benfica ile Berabere Kaldı

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇINDAN SONRA GÜNCEL TUR İHTİMALLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunun ilk maçında, Fenerbahçe evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından, Fenerbahçe-Benfica eşleşmesindeki tur geçme ihtimalleri de güncellendi. Sarı-lacivertliler, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de yapılacak olan ikinci maçta lig etabına kalabilmek için mücadele edecek. Eşleşmenin öncesinde Benfica’nın tur geçme ihtimali yüzde 68 olarak belirlenmişti.

MAÇ SONRASI İHTİMLERDEKİ DEĞİŞİM

Kadıköy’de oynanan ve golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından, Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’nde lig etabına kalma oranı yüzde 66’ya düştü. Fenerbahçe ise ilk maç öncesinde yüzde 32 olan tur geçme ihtimalini, bu sonucun ardından yüzde 34’e çıkardı. Bu durum, sarı-lacivertlilerin Portekiz’deki ikinci maçta daha avantajlı bir konumda olabileceğini gösteriyor.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

