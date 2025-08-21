Fenerbahçe, Benfica ile berabere kaldı

FENERBAHÇE VE BENFİCA MAÇINDAN GOLSÜZ SONUÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunun ilk maçında Fenerbahçe, evinde Benfica ile karşılaştı ve maç golsüz berabere sona erdi. Maçta 11’de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 77. dakikada oyundan alındı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA TRANSFER SORULARI

Mücadelenin ardından stattan çıkan milli futbolcuya, Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili sorular yöneltildi. Ancak Kerem, “Kolay gelsin” diyerek soruyu geçiştirdi ve detay vermekten kaçındı. Ayrıca, kendisinden imza isteyen bir taraftarı da kırmayarak isteği geri çevirmedi.

Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Benfica kafilesiyle birlikte stattan ayrıldı. Genç oyuncunun geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyor.