Fenerbahçe Benfica ile Beraberlikte Kaldı

FENERBAHÇE – BENFİCA MAÇININ İLK YARISI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşıyor. İlk yarının sona ermesiyle birlikte iki takım da fileleri bulamadı ve maç golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden sonra özellikle Fenerbahçe, rakip kaleye etkili ataklar gerçekleştirmeye çalıştı. 2. dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Aursnes, pasını ceza sahası dışındaki Rios’a aktardı. Rios’un ceza sahası önünden yaptığı şutta kaleci İrfan Can, topu son anda kurtardı ve savunma, dönen topu uzaklaştırdı.

29. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Topu doğrudan kaleye gönderdi, fakat kaleci İrfan Can, topu üst köşeden kornere çelerek önemli bir kurtarış yaptı. Yarım saatin ardından 34. dakikada Szymanski, ceza yayının önünden sert bir şut çekti ancak top kaleci Trubin’in ellerinde kaldı.

Maçın 38. dakikasında Semedo, sağ taraftan ceza sahasına bir ortalama yaptı. Penaltı noktasında iyi pozisyon alan En-Nesyri, kafa vuruşunu yaptı fakat Trubin, bu şutu da kontrol etmeyi başardı. 42. dakikada Oosterwolde, ceza sahası dışından uzak mesafeden etkili bir şut çekti, ancak kaleci Trubin, yine topu kurtararak rakip atakları sona erdirdi.

İKİ TAKIMIN KADROLARI VE NOTLAR

Karşılaşmanın hakemleri Daniel Siebert, Dominik Schaal, ve Jan Seidel olarak belirlendi. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yer alıyor. Yedek oyuncular ise Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, ve Anderson Talisca olarak sıralanıyor.

Benfica takımında ise Anatolii Trubin, Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl, Richard Rios, Enzo Barrenechea, Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Kerem Aktürkoğlu ve Vangelis Pavlidis forma giyiyor. Yedek oyuncuları arasında ise Samuel Soares, Rafael Obrador, Franjo Ivanovic, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, Joao Veloso, Leandro Santos ve Diogo Prioste bulunuyor.

İlk yarıda Jhon Duran (Fenerbahçe) ve Enzo Barrenechea (Benfica) sarı kart gören isimler oldu. Maç İstanbul’da gerçekleşiyor.