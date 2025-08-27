Haberler

Fenerbahçe Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE BENFİCA İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz’in Benfica ekibine konuk oluyor. Estadio de Luz stadyumunda gerçekleşecek bu mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Maçın hakemi, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olurken, yardımcı hakemlik görevini Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek. Karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ÜST ÜSTE BİR ARADA

Benfica’nın muhtemel kadrosu: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Ríos, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis yer alıyor. Fenerbahçe’nin beklenen 11’i ise: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Brown, Szymanski, Talisca ve En Nesyri olarak öne çıkıyor. Bu önemli karşılaşma, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Bulanık’ta elektrik akımına kapıldılar

Muş'un Bulanık ilçesinde sondaj çalışması sırasında yüksek gerilim tellerine temas eden boru, 18 yaşındaki Muhammed Kartal'ın ölümüne ve 54 yaşındaki Halil Kenco'nun yaralanmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenliği vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyetinde, suç ve çete örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edileceğini ifade etti. Toplumsal değerlere saygı gösterilmesini vurguladı.

