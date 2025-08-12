Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

Fenerbahçe’nin Aydınlık Geleceği

Feyenoord’u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi, Portekiz temsilcisi Benfica oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk mücadelenin rövanşında Feyenoord’u 5-2’lik skorla mağlup ederek play-off aşamasına adım attı. Sarı-lacivertli ekip, play-off’taki rakibi Benfica’nın Nice ekibini 2-0 yenerek bu aşamaya geçtiği bilgisi edindi.

Maç Tarihleri ve Sonuçlar

İki takım arasındaki karşılaşmalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda bu akşam gerçekleştirilen maçlarda şu sonuçlar alındı:

– Karabağ: 5 – Shkendija: 1

– Fenerbahçe: 5 – Feyenoord: 2

– Kopenhag: 5 – Malmö: 0

– Viktoria Plzen: 2 – Rangers: 1

– Pafos FC: 2 – Dinamo Kiev: 0

– Club Brugge: 3 – Salzburg: 2

– Slovan Bratislava: 1 – Kairat: 0

– Ferencvaros: 3 – Ludogorets Razgrad: 0

– Kızılyıldız: 1 – Lech Poznan: 1

– Benfica: 2 – Nice: 0

