Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK KAMPI PORTEKİZ’DE YAPILACAK

Süper Lig’in önemli temsilcisi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de bir kamp gerçekleştirecek. Sarı-lacivertlilerin, Benfica ile mücadele edeceği ifade ediliyor. CNN Portekiz’deki habere göre; Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup’ta Benfica ile karşılaşacak.

KAMPA BAŞLAMA TARİHİ VE MAÇ YERİ

Haberde, Fenerbahçe’nin, temmuz ayının ortasından itibaren Portekiz’deki kampına başlaması gerektiği ve hazırlıklarını Benfica ile Estadio da Luz’da oynanacak maçla tamamlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca Fenerbahçe ve Benfica’nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de karşı karşıya gelme ihtimali mevcut. Her iki takım, Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayarak katılacak. Takımlar, lig aşamasına geçmek için 3. ön eleme turunun ardından yapılacak play-off turunu başarıyla geçmek zorunda. Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde elemelerde de birbirleriyle mücadele edebilir.