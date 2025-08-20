Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE’NİN MAÇ ÖNCESİ KÖTÜ HABERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile İstanbul’da oynayacağı ilk maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’ye transfer gündemindeki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’ndan olumsuz bir haber geldi.

BENFİCA’DAN FAFSA KARARI

Yağız Sabuncuğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Benfica, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu için İstanbul’a getirdi ve oyuncuyu maç kadrosuna dâhil etti. Bu durum, Fenerbahçe taraftarları arasında, yönetimin Benfica ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadığı ve transferin gerçekleşmeyeceği endişesini artırdı.

TRANSFER ENDİŞELERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun kadroya dahil edilmesiyle birlikte transfer beklentilerinin – şu an için – olumlu bir yönde gelişmediğini düşünmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu.