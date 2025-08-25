Haberler

Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

Fenerbahçe’nin Maçına Hakem Ataması

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Bu kritik mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Hakem Heyeti ve Maç Detayları

Maç, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak ve Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk olacak. Slavko Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Bunun yanı sıra VAR’da Alen Borosak, AVAR’da da Dragoslav Peric görev alacak.

Vincic’in Deneyimi

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleştirilen Galatasaray – Fenerbahçe derbisini yönetmişti.

