Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına geçmek için Benfica’yla karşılaşacak. Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınıyla bir araya geldi. Mourinho, kulüp yönetimini eleştirerek, Şampiyonlar Ligi için yeterli çaba gösterilmediğini öne sürdü.

TRANSFERE YENİ BİR YAKLAŞIM

Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu’nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum” dedi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nin kulüp için hayati öneme sahip birey olabilmesi durumunda, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

GÖZLER FUTBOLCULARDA

Mourinho, Feyenoord maçında forma giyen aynı oyuncuların da sahada olacağını ifade etti. “Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum” şeklinde konuştu.