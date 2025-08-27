Fenerbahçe, Benfica İle Karşılaşacak

MAÇ BİLGİLERİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, Benfica’nın ev sahipliğinde önemli bir maça çıkacak. Estadio de Luz’da gerçekleştirilecek karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Maçın düdüğünü Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic çalacak. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak. Müsabaka TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’deki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında da görev almıştı.

TAKIM KADROLARI VE TARİHİ EŞLEŞMELER

Benfica’nın muhtemel kadrosu şu şekilde: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis. Fenerbahçe’nin başlıca oyuncuları ise: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Portekiz’deki bu mücadeleden galibiyetle dönerse, 16 yıl aradan sonra Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda gruplara katılacak. Sarı-lacivertli ekip, en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti. Benfica ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, 1975-1976 sezonunda yapılan maçta 7-0’lık skorla karşı karşıya kalmıştı.

GEÇMİŞİ HATIRLARIMIZDAN

2012-2013 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 galip gelen Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 3-1 mağlup olarak finale çıkma şansını kaçırmıştı. İki ekip, en son 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bir araya geldi. Benfica, bu maçta kendi sahasında 1-0 galip gelirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ayrıca, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında yapılan hazırlık maçında Benfica, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

EKSTRA BİLGİLER VE FORM DURUMU

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı karşılaşmada tek eksikle sahaya çıkacak. Sakatlığı nedeniyle Cenk Tosun maç kadrosunda yer almazken, ilk maçta olduğu gibi Cengiz Ünder, onun yerine kadroya dahil edilecek. Fenerbahçe, bu maçla birlikte Benfica ile tarihindeki 8. resmi mücadelesini gerçekleştirmiş olacak. Daha önce oynanan 7 karşılaşmada Portekiz temsilcisi 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 2 kez sahadan zafere ayrıldı ve 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında toplam 290. maçına çıkacak ve şimdiye kadar 289 müsabakada 114 galibiyet ve 113 yenilgi yaşadı. Ayrıca, 62 maçta rakipleriyle berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında rakip fileleri toplamda 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunun elemelerinde ise 42. mücadelesini gerçekleştirecek.