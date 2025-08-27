Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE’NİN PORTEKİZ TEMSİLCİLERİYLE MAÇ İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcilerine karşı şimdiye kadar toplam 13 maç gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalardan 5’ini kazanırken, 2’sinde eşitlikle sahadan ayrıldı. Portekiz kulüpleri ise 6 maçta galip gelerek üstünlük kurmayı başardı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz ekibi Benfica olmuştu.

BENFICA – FENERBAHÇE MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş maçı Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Müsabaka, Lizbon’daki Estádio da Luz Stadyumu’nda yapılacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Maç, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞİFRESİZ İZLEME İMKÂNI BULUNUYOR

TRT 1, Türksat uydusu ve çevrimiçi yayınların yanı sıra birçok platformdan da şifresiz erişim sağlayacak. Müsabaka, şu kanallar üzerinden izlenebilecek: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21. Ayrıca karşılaşmaya Türksat uydu yayını ve online platformlar aracılığıyla da ulaşmak mümkün olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek bu dev mücadelenin futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.