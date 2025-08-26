Haberler

Fenerbahçe, Benfica ile kritik mücadeleye çıkıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan sürüyor. İlk maçta golsüz beraberlik elde eden Fenerbahçe, rövanş için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de gerçekleştirilecek.

YAYIN DETAYLARI

Bu kritik karşılaşma, Avrupa’nın devler arenasında gerçekleşiyor ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak şifresiz yayınlanacak. Fenerbahçe’nin galibiyeti durumunda sarı-lacivertliler, her türlü galibiyetle tur atlama hakkını elde ediyor.

Eğer maç 90 dakika boyunca berabere sonuçlanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Fenerbahçe’nin mağlup olması durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

