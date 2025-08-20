Haberler

Fenerbahçe, Benfica İle Maç Oynadı

FENERBAHÇE’YLE BENFİCA ARASINDA TARİHİ MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in önemli temsilcilerinden biri olan Benfica ile bir araya geldi. Chobani Stadı’nda gerçekleşen ve saat 22.00’de başlayan mücadelede, 12 yıl aradan sonra bir ilke tanıklık edildi. Fenerbahçe’nin Benfica ile oynadığı bu karşılaşmayla birlikte Kadıköy’de 12 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği yankılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu marşa büyük bir heyecanla eşlik etti.

ÖNCEKİ DEFTERDEKİ MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son olarak 4 bin 374 gün önce Devler Ligi’nde Kadıköy’deki bir mücadelede Arsenal ile karşılaşmış ve Şampiyonlar Ligi müziğini o gün dinlemişti. O karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-0’lık bir yenilgi ile ayrılmıştı.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Fenerbahçe’nin Benfica ile bu Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Rövanş maçı da saat 22:00’de başlayacak.

ÖNEMLİ

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

