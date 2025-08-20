Fenerbahçe, Benfica İle Maç Yapacak

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI ÖN HAZIRLIKLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Portekiz’in güçlü takımlarından Benfica’yı konuk edecek. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmek için farklı bir galibiyet arayışında. Fenerbahçe-Benfica maçı ile ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü, yani bu akşam, Benfica’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, taraftarının da desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesindeki hazırlıklar tamamlandı ve takım büyük bir motivasyonla maça hazır hale geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma, Chobani Stadyumu’nda saat 22.00’de start alacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahadan iyi bir skorla dönerek rövanş öncesinde lehte bir konum elde etmeyi hedefliyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın hakem kadrosu da belirlendi. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise yine Almanya’dan Daniel Schlager görev alacak.