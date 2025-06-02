Fenerbahçe, Benfica İle Maç Yapacak

HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Portekiz’de bir kamp süreci gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, Benfica ile hazırlık maçı yapacak.

BENFICA İLE MAÇ ZAMANI

CNN Portekiz’de yayımlanan habere göre, Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup kapsamında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin temmuz ortalarında Portekiz’deki kampına başlaması bekleniyor ve bu kamp, Benfica ile oynanacak maçla sona eriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİP

Fenerbahçe’nin Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de karşılaşma durumu bulunuyor. Her iki ekip de, Devler Ligi’nde 3. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. İki takımın, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına geçiş yapabilmeleri için hem 3. ön eleme turunu hem de play-off turunu aşmaları gerekiyor. Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi elemeleri sırasında birbirleriyle eşleşebilir. Fenerbahçe Benfica maçının tarihi, saati ve yayın kanalı ise henüz açıklanmadı.