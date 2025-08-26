Fenerbahçe, Benfica ile Maç Yapacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Devler Ligi’nde grup aşamasında yer alacak. Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de Lizbon’da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta iki ekip golsüz berabere kalmıştı. Kanarya, deplasmandaki bu maçta elde edeceği her galibiyette ‘lig aşaması’ biletini alacak. Eğer 90 dakika berabere biterse, uzatmalara gidilecek; eşitlik sürerse seri penaltı atışlarına geçilecek.

HEDEF LİG AŞAMASI

Fenerbahçe, UEFA’nın 2024-2025 sezonu itibarıyla uygulamaya koyduğu lig aşamasında ilk kez yer almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyon olup Devler Ligi bileti alma hakkı kazanan İstanbul ekibi, UEFA’dan aldığı ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları nedeniyle bu organizasyonda uzun süre yer alamadı. Benfica ise geçtiğimiz yıl lig aşamasında mücadele ederek 8 maçta 13 puan toplayarak play-off’a kalmış ve Devler Ligi’nde son 16 turunda elenmişti.

8’İNCI KEZ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Benfica ile bu yıl 8. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde buluşmuştu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlı ekibe karşı eleme ve yarı final turlarında (2013) üstünlük sağlayamamışken, bu yıl bir ilki başarmak istiyor. Tarihi mücadelelerde Benfica’nın 3, Fenerbahçe’nin 2 galibiyeti var. Diğer 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 2 Mayıs 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Estadio da Luz’da mücadele etmişti. Taraflar, bir başka karşılaşmayı 7 Ağustos 2018’de yine aynı statta oynadı. En son 26 Temmuz 2025’te Eusebio Cup için yapılan hazırlık maçında karşılaştı ve bu maçı Benfica 3-2 kazandı.

EUROPA KUPALARINDA 290. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte toplam 114 galibiyet alırken, 62 maçı da berabere tamamladı. 113 karşılaşmada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, bu dönemde rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü. Fenerbahçe ve Benfica arasındaki bu maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi David Smajc olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Alen Borosak görev yapacak ve Dragoslav Peric de ona eşlik edecek. Slavko Vincic, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki son eşleşmede de görev almıştı. 45 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi önemli karşılaşmalarda da düdük çalmıştı.

UEFA KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA listesine dahil ettiği 24 isimle takımını oluşturdu. Kadroda yer alan isimler şunlardır: “İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder.”