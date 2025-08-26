Fenerbahçe, Benfica ile Maç Yapacak

FENERBAHÇE BENFİCA İLE RÖVANŞ MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu içerisinde Benfica ile rövanş maçına çıkmak için Portekiz’e gidiyor. Bu önemli mücadele, Estadio da Luz stadyumunda yarın TSİ 22.00’de başlayacak. Kadıköy’deki Chobani Stadı’nda oynanan ilk karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sonuçlanmıştı. Temsilcimiz, deplasmanda elde edeceği bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırmayı amaçlıyor.

17 YIL ARADAN SONRA DEVLER LİGİ’NE DÖNÜŞ

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Portekiz atmosferinde galibiyetle ayrılması durumunda 17 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde yer alacak. Kritik karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek.

MAÇIN EKRANDAKİ YERİ

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, temsilcimizin bu heyecan dolu maçını yakından takip etme fırsatı bulacak.