Fenerbahçe, Benfica ile Maç Yapacak

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz’in Benfica takımıyla karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Kadıköy’deki ilk maç 0-0 sonuçlanmıştı.

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN DURUMU

Başkent Lizbon’daki Estadio de Luz’da oynanacak bu kritik maçta galip gelen takım, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına geçerek büyük bir başarı elde edecek. Mağlup olan takım ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşarak, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 5-2 ile kazanarak play-off turuna yükseldi. Benfica da, Fransız kulübü Nice’i her iki maçta 2-0’la geçerek bu tura kalmıştı. Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA’nın bir numaralı organizasyonunda lig aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti. Eğer Fenerbahçe de başarılı olursa, Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi iki takım temsil etmiş olacak. Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almış.

GEÇMİŞ RENKTAŞLAR VE KADRO

İki takım daha önce 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. Kadıköy’deki maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 3-1 mağlup olarak finale ulaşamadı. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadro ise şu isimlerden oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.

TEKNİK DİREKTÖR VE OYUNCULARDAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Benfica dengeli bir takım. Savunması çok iyi, boş alanları iyi dolduran homojen ve dengeli bir takım Benfica. Yarınki hedefimiz kazanmak” dedi. Takımının Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde yeterince transfer yapmadığını belirten Mourinho, “Fenerbahçe’yi analiz etmek, nasıl bir takımla sahaya çıkacağını tahmin etmek daha kolay. Fenerbahçe’nin seçeneklerini deşifre etmek çok da zor değil” diye konuştu. Fenerbahçe’nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca ise aynı toplantıda “Rekabetçi bir oyun olacak. İstanbul’daki oyun çok zorluydu. Detayların fark yaratacağı güzel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.