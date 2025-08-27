Fenerbahçe, Benfica ile Mücadele Edecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZORLU DEPLASMAN

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında Lizbon’da Benfica ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz, güçlü Portekiz ekibi ile önemli bir mücadelenin içine girecek. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında, bu kritik karşılaşmayı yönetecek hakemin kim olduğu ve diğer ayrıntılar yer alıyor. Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi’nde, Fenerbahçe ve Benfica karşı karşıya gelecek.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Bu heyecan dolu maç, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Fenerbahçe’nin Avrupa yolundaki kaderini belirleyecek olan bu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. Mobil cihazlar ve internet destekli televizyonlardan da ücretsiz erişim olabileceği bilgisi veriliyor. TRT 1, futbolseverlere farklı platformlardan ulaşmaya devam ediyor. Kanal, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilir.

HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belirlendi. Maçı, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakem, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic ile birlikte hakemlik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Šmajc olacak. Fenerbahçe için bu zorlu deplasman, 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için büyük öneme sahip olan bu mücadele, Avrupa sahnesinde heyecan dolu anlar yaşatacak.