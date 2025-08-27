Haberler

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 22.00’de Lizbon’da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de oynanan ve golsüz sonuçlanan ilk maçın ardından, sarı-lacivertliler deplasmanda kazanması durumunda doğrudan grup aşamasına yükselecek.

Benfica – Fenerbahçe mücadelesi merakla bekleniyor. Maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak gösterilecek. Karşılaşmayı futbolseverler, Türksat uydusu ve internet yayını kanalları aracılığıyla izleyebilecek. TRT 1’i Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip etmek mümkün olacak. Ayrıca TRT 1, dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

Dev mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’un ünlü stadyumu Estádio da Luz’da gerçekleşecek. Mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından futbolseverlere şifresiz olarak aktarılacak.

