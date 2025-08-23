Fenerbahçe, Benfica ile Rövanş Maçında

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Benfica’yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, İstanbul’daki karşılaşmada 0-0’lık sonuçla avantaj elde edemese de, turu geçmek için Lizbon’daki rövanş maçını bekliyor. Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da gerçekleşecek olan kritik mücadele için heyecan yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılmayı hedefleyen Fenerbahçe, deplasmandan galip gelerek tarih yazmayı arzuluyor.

27 AĞUSTOS TARİHİ KAYDEDİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica ve Fenerbahçe arasında yapılacak. İstanbul’daki ilk maçta 0-0’lık berabere kalan sarı-lacivertliler, Lizbon’daki önemli mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, tarih yazma fırsatını değerlendirmek isterken, Benfica da evinde avantajlı bir sonuç almak için sahada olacak.

BÜYÜK MÜCADELE DAKİKALARI

Kritik ikinci karşılaşma, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak ve Fenerbahçe için büyük bir galibiyet hedefi taşıyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı için savaşacak olan sarı-lacivertliler, Lizbon’da önemli bir sınav verecek. Benfica ise kendi sahasında fırsatlarını değerlendirerek turu geçmek için mücadele edecek. Her iki takım da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmak için sahaya çıkacak.

MAÇ TRT 1’DEN CANLI YAYINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki bu kritik rövanş karşılaşması, Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve ilk maçta olduğu gibi TRT 1 ekranlarında izleyicilere sunulacak. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak olan bu mücadele, futbolseverleri ekran başına toplayacak. İlk maçtan alınan 0-0’lık skordan sonra tur için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Benfica deplasmanından galip dönmeyi hedefliyor.