Fenerbahçe, Benfica ile yemek düzenledi

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz’in Benfica takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde konuk takımın yöneticileri ve UEFA delegesini yemekte bir araya getirdi. Dostluk yemeği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un evinde düzenlendi.

YEMEĞE KATILIM GOSTERENLER

Yemekte, Ali Koç’un yanı sıra başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Safi, Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ile Özgür Özaktaç da yer aldı. Benfica cephesinden ise Başkan Rui Costa, başkan yardımcısı Manuel Brito, genel sekreter João Salgado, yönetim kurulu üyesi Nuno Catarino ve iletişim sorumlusu Bruno Dias Sá etkinlikte bulundu. UEFA’dan delegasyon olarak ise Peter Palencik yemekte hazır bulundu.

HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Yemek sonunda, katılımcılar arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Bu organizasyon, iki kulüp arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

