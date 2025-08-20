Fenerbahçe Benfica Maçı 11’ler Açıklandı

Haberler

FENERBAHÇE VE BENFİCA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe ile Benfica arasında gerçekleşecek olan mücadele, teknik direktör José Mourinho’nun taktiğinin yanı sıra iki takımın muhtemel 11’leri ile büyük merak uyandırıyor. Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’ya karşı güçlü bir kadro ile sahada olacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin muhtemel 11’lerini öğrenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kritik karşılaşmada Fenerbahçe’nin hangi oyuncularla oynayacağı kadar Benfica’nın kadro tercihleri de dikkate değer bir konu.

MUHTEMEL 11’LERİ VE MAÇIN DETAYLARI

“Fenerbahçe Benfica maçı muhtemel 11’ler” başlıklı sorunun yanıtı ve beklenen futbolcuların listesi haberimizin içeriğinde bulunuyor. Chobani Stadı’nda saat 22:00’de başlayacak olan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Sahaya çıkması beklenen oyuncular ise şu şekilde sıralanıyor:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat | Mert, Skriniar, Oosterwolde | Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown | Szymanski | En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin | Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl | Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup | Ivanovic, Pavlidis.

İLK MAÇTAKİ SONUÇ VE HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta Benfica’ya 2-1 yenilmişti. Ancak, ev sahibi olduğu müsabakada rakibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe, bu zorlu karşılaşmaya tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlık sebebiyle Cenk Tosun maç kadrosunda yer alamayacak.

