Fenerbahçe Benfica Maçı Devam Ediyor

FENERBAHÇE’NİN RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile oynayacağı rövanş mücadelesine odaklanıyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanırlarsa bir üst tura adını yazdıracak. İlk maçın golsüz berabere bitmesi nedeniyle, rövanşta 90 dakikalık süre golsüz eşitlikle bitirse bile uzatma devrelerine geçilecek. Eğer Fenerbahçe maçtan mağlup ayrılırsa, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

İSTATİSTİKLER VE TARİHİ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe’nin Benfica ile karşı karşıya geldiği 7 resmi maçta, Benfica üç kez galip geldi, Fenerbahçe ise iki kez kazanmayı başardı. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu maç, iki takımın tarihindeki 8. resmi karşılaşma olacak. Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirerek tur atlamak için elinden geleni yapacak.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Rövanş karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor ve TRT 1 ekranlarından naklen şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe’nin maçtaki performansı merakla izlenecek. Galip gelen taraf, turu geçerek bir üst tura yükselecek. Maçın sonuçları, takımların Avrupa kupalarındaki serüvenlerini şekillendirecek.

ÖNEMLİ

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

