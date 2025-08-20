Fenerbahçe Benfica Maçı Hangi Kanalda?

Haberler

Futbolseverler, 20 Ağustos’taki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayınla izlemek için kanalları araştırıyor. Bunun yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en popüler liglerindeki heyecana da ekran başında ortak olabiliyorlar. Peki, canlı maçlar nasıl izlenir? İşte merak edilenler!

Canlı maç izlemek için bazı platformlar ve kanallar üyelik istemektedir. Örneğin, S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyenlerin S Sport üyesi olması gerekiyor. Üyelik alındıktan sonra S Sport’ta yayınlanan maçlar canlı olarak izlenebilir. Benzer şekilde, beIN Sports’ta maçların canlı yayınlarını takip etmek için de beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi aldıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları izleyebilirsiniz. Ayrıca, Exxen Spor üzerinden de canlı maç izlemek isteyenlerin Exxen Spor üyesi olması şarttır. Üyelik sonrası Exxen’de yer alan maçların canlı yayınını takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

