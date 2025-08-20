Fenerbahçe Benfica Maçı Hangi Kanalda?

CANLI MAÇ KANALLARI

Futbolseverler, 20 Ağustos’taki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayınla izlemek için kanalları araştırıyor. Bunun yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en popüler liglerindeki heyecana da ekran başında ortak olabiliyorlar. Peki, canlı maçlar nasıl izlenir? İşte merak edilenler!

ÜYELİK GEREKİYOR

Canlı maç izlemek için bazı platformlar ve kanallar üyelik istemektedir. Örneğin, S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyenlerin S Sport üyesi olması gerekiyor. Üyelik alındıktan sonra S Sport’ta yayınlanan maçlar canlı olarak izlenebilir. Benzer şekilde, beIN Sports’ta maçların canlı yayınlarını takip etmek için de beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi aldıktan sonra beIN Sports’ta yayınlanan maçları izleyebilirsiniz. Ayrıca, Exxen Spor üzerinden de canlı maç izlemek isteyenlerin Exxen Spor üyesi olması şarttır. Üyelik sonrası Exxen’de yer alan maçların canlı yayınını takip edebilirsiniz.

İyi seyirler!